«В СБУ осознавали, что это абсурдная история»

Вышинский считает, что даже в СБУ понимали абсурдность дела против него

"Действительно, мы работали по стандартам, поэтому я был совершенно спокоен, когда я читал материалы дела, предъявленные мне обвинения, я был спокоен — конечно, это был бред. Более того, сами люди в СБУ осознавали, что это такая, мягко говоря, абсурдная история", — заявил Вышинский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что при его задержании украинские власти руководствовались статьей украинского уголовного законодательства, которая подразумевает задержание, когда есть явные признаки совершения правонарушения. В случае журналиста поводом послужила статья, готовившаяся для публикации на портале РИА Новости Украина про ситуацию в канонической Украинской православной церкви . Вышинский подчеркнул, что в статье использовалось два мнения — украинского политолога и позиция самой УПЦ.

"А где здесь подрывная деятельность против Украины и в чем подыгрываю РФ, если мы даем позицию двух украинцев и обсуждаем украинскую проблему?" — добавил журналист.

Этот эпизод в итоге не был включён в обвинительный акт, продолжил Вышинский. При этом в него включили 72 статьи с сайта, и, как считают украинские власти, "конечной целью этой моей деятельности, публикации статей, было полное уничтожение независимости, суверенитета, территориальной целостности, вплоть до полного поглощения Российской Федерации", добавил журналист.

"Вот эти вот 72 статьи опубликовали, и исчезает страна, крупнейшая по территории в Европе… Как с этим можно вообще разговаривать, как можно с этим в суд идти? Поэтому было понятно, что никто в суд по-хорошему с этим идти не собирается, а если собирается — это суд будет стопроцентно управляемым, контролируемым, примет решение, которое спустят сверху. Поэтому я всегда говорил: "Ребят, это абсурд, то, что вы мне инкриминируете", — заявил он.

Вышинский заявил, что пока не принимал решения о поездках на Украину для участия в судебном процессе по своему делу.

"Суд не назначен, у него есть одна из примерных дат, там есть некоторые обстоятельства, о которых пока не буду говорить. Я буду принимать решение не сегодня точно", — сказал журналист.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов Александр Кольченко , осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.