В Грозном убили открывшего стрельбу по полиции

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.
Как отмечается, в 08:30 мск на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города сотрудники УГИБДД МВД остановили автомашину марки Ford.
«Водитель машины произвёл выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель машины получил ранения, от которых скончался», — говорится в сообщении.