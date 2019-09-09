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В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским 

RT на русском + ещё 25 1 час назад
В Грозном убили открывшего стрельбу по полиции
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.
Как отмечается, в 08:30 мск на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города сотрудники УГИБДД МВД остановили автомашину марки Ford.
«Водитель машины произвёл выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель машины получил ранения, от которых скончался», — говорится в сообщении.
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Происшествия , Криминал , Пожары , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Грозный
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