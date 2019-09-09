В Грозном убили открывшего стрельбу по полиции

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

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СК сообщил о гибели ребёнка при падении дерева в детсаду Краснодара

Памфилова заявила, что не будет просить госохрану

Прокуратура сообщила о задымлении в двигателе самолёта в Шереметьеве