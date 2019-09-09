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Дерево рухнуло на воспитанников детсада в Краснодаре 

Вести.Ru + ещё 28 1 час назад
Дерево рухнуло на детей в детсаду
Фото: Вконтакте
Два ребенка и воспитатель пострадали в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре. Прокуратура уже начала проверку инцидента.
Инцидент произошел около 10:20 9 сентября на улице Красной, где находится детсад №48. По предварительной версии, дерево рухнуло из-за порыва ветра. В этот момент на площадке гуляли дети.
Травмы получили двое воспитанников, одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Воспитательницу доставили в больницу с переломом ноги.
Прокуратура проводит проверку инцидента.
Это не единственное дерево, рухнувшее из-за ветренной погоды в Краснодаре. Так, на выезде из Лориса ствол перегородил проезжую часть.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Генпрокуратура РФ , Краснодар
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