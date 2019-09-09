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Восьмилетняя россиянка умерла после отказа врачей лечить ее из-за «истерики» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Девочка с болью в животе умерла после отказа врачей
Фото: Елена Горбачева / «Коммерсантъ»
Минздрав Краснодарского края проверяет сообщения о том, что в больнице Каневского района 8-летняя девочка Саша умерла от несвоевременного оказания медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.
5 сентября «Комсомольская правда Кубань» написала о смерти девочки ссылкой на старшую сестру ребенка Валерию. По словам девушки, у Саши заболел живот, и она начала плакать.
«На осмотр пришла дежурный врач Афанасьева, и тут же заявила: "Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!" Бабушка ей ответила, что Саша очень спокойный ребенок, если плачет, значит, боль действительно сильная», — рассказала Валерия.
После этого медсестра дала девочке обезболивающее, а врач посветила ей в глаза фонариком и отправила на рентген. Посмотрев на результаты, она сообщила, что ничего страшного нет, хирургическое вмешательство не требуется — женщина диагностировала а ребенка вирус и посоветовала везти ее в инфекционное отделение. Там Сашу согласились принять только после того, как осмотрят других детей в очереди. В итоге девочка сказала, что хочет спать, и попросилась домой.
Другая врач также сказала, что с ребенком ничего серьезного, и посоветовала выпить две таблетки активированного угля и сделать клизму. Бабушка отказалась от госпитализации. Ночью Саша просила воды, но не жаловалась на боли. Наутро она побледнела, ослабла и не смогла ходить. В итоге девочку снова отвезли в больницу, ее забрали в реанимацию. Оказалось, что у ребенка случился заворот тонкого кишечника, ее состояние оценили как тяжелое. Девочка умерла 19 августа, когда решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Ранее в Екатеринбурге мать троих детей Нина Карпова погибла после удаления зуба в муниципальной поликлинике. Утверждается, что в момент проведения операции врачи были пьяны. Главврач больницы, где умерла женщина, заявил, что реанимацию было невозможно провести, так как у женщины стремительно нарастал отек гортани.
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Комментарии4
Происшествия , Другое , Минздрав РФ , СКР , Комсомольская правда , Краснодарский Край
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