Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе

Рейс Ереван — Москва «заминировали»

Пассажир заявил о бомбе на рейсе авиакомпании S7 , сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета гражданской авиации Армении

Инцидент имел место сегодня в аэропорту Звартноц в Ереване . Во время посадки на рейс 908 в Москву один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Каких-либо требований он при этом не выдвинул.

Экипаж самолета, следуя инструкции, изолировал этого пассажира, остальных вывел из лайнера, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и службу авиабезопасности воздушной гавани, а ручную кладь взял под контроль.

Багаж заявившего о бомбе пассажира был досмотрен. Опасных предметов там обнаружено не было, после чего пассажир был передан полицейским. Последние в настоящее время ведут следствие.

Кроме того, все остальные пассажиры прошли процедуру личного досмотра. Также были досмотрены их багаж и весь самолет. Опасные предметы так и не были обнаружены.