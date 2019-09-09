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Рейс Ереван — Москва «заминировали» 

Рамблер + ещё 12 48 минут назад
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Фото: Reuters
Пассажир заявил о бомбе на рейсе авиакомпании S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета гражданской авиации Армении.
Инцидент имел место сегодня в аэропорту Звартноц в Ереване. Во время посадки на рейс 908 в Москву один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Каких-либо требований он при этом не выдвинул.
Экипаж самолета, следуя инструкции, изолировал этого пассажира, остальных вывел из лайнера, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и службу авиабезопасности воздушной гавани, а ручную кладь взял под контроль.
Багаж заявившего о бомбе пассажира был досмотрен. Опасных предметов там обнаружено не было, после чего пассажир был передан полицейским. Последние в настоящее время ведут следствие.
Кроме того, все остальные пассажиры прошли процедуру личного досмотра. Также были досмотрены их багаж и весь самолет. Опасные предметы так и не были обнаружены.
Комментарии
Происшествия , АК S7 , МВД , РИА Новости , Армения , Ереван , Москва
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