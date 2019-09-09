Трагедия MH17: детектив Реш готов сотрудничать с Малайзией

Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» в 2014 году был сбит ракетой над Донбассом. В результате падения лайнера погибли почти 300 человек. Официальное расследование произошедшего ведет Совместная следственная группа. В ее состав входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.

Детектив Йозеф Реш с 2015 года по частному заказу ведет расследование крушения MH17. С тех пор он неоднократно заявлял, что знает, кто на самом деле виновен в произошедшем, но имен не озвучивал.

На прошлой неделе Махатхир Мохамад заявил о готовности выслушать немца. Сегодня Реш заявил РИА Новости, что готов обсуждать передачу Малайзии имеющихся материалов после личного обращения к нему через дипломатов или адвокатов и соблюдения еще ряда условий.