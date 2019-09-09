Частный детектив из Германии Йозеф Реш готов передать Малайзии материалы по делу о падении «Боинга» в Донбассе, которые имеет. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» в 2014 году был сбит ракетой над Донбассом. В результате падения лайнера погибли почти 300 человек. Официальное расследование произошедшего ведет Совместная следственная группа. В ее состав входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
Ранее ССГ назвала виновниками катастрофы россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, а Россию причастной к этому. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в истинности выводов группы. По его мнению, они представляют собой исключительно слухи.
Детектив Йозеф Реш с 2015 года по частному заказу ведет расследование крушения MH17. С тех пор он неоднократно заявлял, что знает, кто на самом деле виновен в произошедшем, но имен не озвучивал.
На прошлой неделе Махатхир Мохамад заявил о готовности выслушать немца. Сегодня Реш заявил РИА Новости, что готов обсуждать передачу Малайзии имеющихся материалов после личного обращения к нему через дипломатов или адвокатов и соблюдения еще ряда условий.