Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17 на Украине после заявления премьера Махатхира Мохаммада в интервью РИА Новости о готовности принять его доказательства.

"Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката. Чтобы (эти представители смогли) проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано, если условия будут выполнены", — заявил Реш РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он представить правительству Малайзии материалы своего расследования.

Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа. Он добавил, что расследование, которое идет под руководством прокуратуры Нидерландов и без участия России , основано на позиции тех, кто не может быть непредвзятым. Для по-настоящему справедливого расследования Мохамад предложил создать новый нейтральный орган с участием экспертов из разных стран, которые имеют опыт в подобных делах об авиакатастрофах.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.

Реш в августе повторно обратился с открытым письмом к международному следствию, он по-прежнему готов публично передать совместной следственной группе доказательства по делу. При этом он готов рассматривать и другие "прозрачные способы" обнародования имеющейся у него информации.

Малайзийский Boeing , летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.