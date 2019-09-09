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На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей 

Москва24 + ещё 12 1 час назад
Россиянка утопила детей
Фото: ТАСС
27-летняя жительницу города Вилючинск на Камчатке заподозрили в убийстве двоих ее детей — 1,5-месячной девочки и 5-летнего мальчика, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Инцидент произошел 9 сентября на берегу бухты Крашенинникова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних лиц".
Прокуратура, в свою очередь, намерена проверить органы системы профилактики безнадзорности, соцзащиты и других органов.
Ранее житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка. 38-летний мужчина совершил убийство, пока жена ходила в магазин.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Вилючинск
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