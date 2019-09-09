Экс-муж Началовой намерен взыскать с МВД 47 млн рублей

Бывший муж Юлии Началовой намерен взыскать с МВД 47 млн рублей

Эти суммы равны тем, что находились на их личных счетах в «Замоскворецком», пока не пропали, сообщает РИА Новости. Бывшие игроки сборной России обвиняют МВД в некачественном расследовании по делу о мошенничестве в банке «Замоскорецкий».

В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка «Замоскворецкий» Илье Бударину , топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. Бударина приговорили к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске. При этом никто из футболистов не был признан потерпевшим, поэтому компенсации они не получили.

Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2014 году завершил карьеру. За сборную России он выступил в 29 матчах (в четырёх — в качестве капитана) и не отметился в них голами.

Как ранее писал News.ru, Алдонин заявил, что их общая с Началовой дочь Вера теперь живёт в его новой семье.