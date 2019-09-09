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Бывший муж Началовой потребовал 47 миллионов рублей с МВД 

Рамблер + ещё 5 39 минут назад
Сегодня суд проведет беседу по иску бывшего мужа певицы Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина к МВД, в котором он просит взыскать с министерства компенсацию за некачественное расследование дела о мошенничестве в банке «Замоскорецкий». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, досудебная подготовка по иску назначена на 14.00 в Замоскворецком суде Москвы.
Алдонин, как и другие бывшие игроки национальной команды в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Сумма в 47,3 миллиона рублей эквивалентна той, что находилась на его личных счетах в банке до тех пор, пока не пропала, напоминает агентство.
Ранее, по данным ТАСС, глава МВД Владимир Колокольцев поручил провести проверку следователей, занимающихся уголовным делом о хищении денег у вкладчиков банка «Замоскворецкий».
«В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Бывшая жена Евгения Алдонина певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Спортсмен забрал к себе их общую дочь — Веру.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Криминал , Ирина Волк , Владимир Колокольцев , Евгений Алдонин , МВД
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