Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17 

РИА Новости 52 минуты назад
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", — написал Луценко на странице в Facebook в воскресенье.
При этом он отметил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых 4 подозреваемых, с марта 2020 года.
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии20
Происшествия , Владимир Цемах , Юрий Луценко , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Boeing , РИА Новости , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией19
С «борта №1» пропала медицинская каюта
С «борта №1» пропала медицинская каюта17
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы57
В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот
В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот17
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк2
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
С «борта №1» пропала медицинская каюта
03:41
С «борта №1» пропала медицинская каюта
Политика
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
00:31
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
Политика
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы
00:55
Смертельный шторм: в Крыму погибли туристы
Происшествия
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
03:08
Бывшая жена Чернышова готова помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
03:41
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Политика Происшествия
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
01:46
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
Украина В мире
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Избран новый глава Ингушетии
02:43
Избран новый глава Ингушетии
Кавказ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение