Протестующие в Гонконге устроили поджог в метро

Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, на место происшествия прибыла пожарная машина для тушения возгорания.

Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку, пишет газета.

Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «защитить их».

7 сентября в Гонконге произошли столкновения полиции с протестующими, по сообщениям СМИ, 19 человек были госпитализированы.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге 14-ю неделю подряд. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.