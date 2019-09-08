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Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро 

RT на русском 1 час назад
Протестующие в Гонконге устроили поджог в метро
Фото: Reuters
Об этом сообщает South China Morning Post.
Как отмечается, на место происшествия прибыла пожарная машина для тушения возгорания.
Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку, пишет газета.
Ранее участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «защитить их».
7 сентября в Гонконге произошли столкновения полиции с протестующими, по сообщениям СМИ, 19 человек были госпитализированы.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге 14-ю неделю подряд. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.
В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Происшествия , В мире , Дональд Трамп , Гонконг
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