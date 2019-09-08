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Пожилая француженка покончила с собой из-за Brexit 

Lenta.ru 1 час назад
Пожилая француженка покончила с собой из-за Brexit
Фото: Lenta.ru
Пожилая женщина родом из Франции, более 50 лет проживавшая в Британии, покончила с собой из-за волнений, связанных с выходом страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
76-летняя Франс Мари-Луиза Дэвис вышла из дома и исчезла в марте этого года, незадолго до изначально планировавшейся даты Brexit. Ее тело нашли в затопленном поле спустя два дня. Как установило следствие, она покончила с собой — в числе причин называют волнение по поводу политических событий и смерть любимого домашнего животного.
Известно, что в течение жизни женщина страдала от депрессии, однако ее муж, 74-летний британец по имени Питер, считает, что тревога из-за Brexit стала одной из значимых причин ее суицида.
Официально Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.
Борис Джонсон во время своей первой речи в качестве нового британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС грядущей осенью. Установленный им крайний срок — 31 октября.
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Комментарии1
Происшествия , В мире , Европа , Борис Джонсон , Тереза Мэй , ЕС , Франция
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