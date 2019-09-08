В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот

В Посольстве РФ Республике Кипр рассказали, что утонувший накануне на острове трехлетний мальчик был гражданином Украины . В диппредставительстве сообщили, что связывались с кипрскими властями.

«Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины», — рассказали в посольстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Кипре утонул трехлетний ребенок из России. Это случилось в бассейне, который располагался в одном из домов деревни Аргака.

Как пишет газета Cyprus Mail, ребенок находился на острове с родителями и был постоянным резидентом Республики Кипр. Трагедия произошла в доме семьи.

В 17:45 по местному времени (совпадает с московским) в субботу отец ребенка нашел его в бассейне без сознания Он вытащил его из воды, вызвал скорую. По дороге в больницу города Пафос ребенок скончался.