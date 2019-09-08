Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса 

Газета.Ru + ещё 3 57 минут назад
На режимном объекте Роскосмоса задержали десятки людей
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Утром 8 сентября было произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, их отправили в отдел полиции.
7 сентября были задержаны три человека, которые вели незаконную съемку.
В ходе расследования выяснилось, что планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы численностью до 50 человек для проведения вандальных действий на территории объекта.
Газета.Ru: последние новости
Главе ЦИК России заявил о необходимости госохраны для Памфиловой Главе ЦИК России заявил о необходимости госохраны для Памфиловой Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Трехлетняя россиянка утонула на Кипре Трехлетняя россиянка утонула на Кипре
Происшествия , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ ответила на выдачу «ценного свидетеля» по делу MH17
РФ ответила на выдачу «ценного свидетеля» по делу MH17
В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот
В деле утонувшего на Кипре ребенка новый поворот1
Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился
Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился17
«Рядом с Петей ничего не страшно»
«Рядом с Петей ничего не страшно»
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным29
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
«Рядом с Петей ничего не страшно»
03:08
«Рядом с Петей ничего не страшно»
Шоу-бизнес
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
03:41
Пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Политика Происшествия
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
01:46
Украина резко осудила «действия Москвы» в Крыму
Украина В мире
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Избран новый глава Ингушетии
02:43
Избран новый глава Ингушетии
Кавказ Политика
Катамадзе призналась в любви к россиянам
01:17
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Шоу-бизнес Общество
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение