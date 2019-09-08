Обстрел журналистов и наблюдателей РФ опровергли

Обстрел российских журналистов и наблюдателей опровергли

Следы обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами на границе Республики Тыва Красноярского края не были обнаружены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

По словам исполняющего обязанности руководителя МВД по Туве Март-оола Тарначы, пассажиры автобуса были опрошены. Кроме того, он рассказал, что на видеозаписях, представленных свидетелями произошедшего, можно заметить 3-4 всадников, 5-6 пеших и 3 автомобиля. «Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы», — сказал Тарначы.

МВД сообщили, что заявлений от пострадавших и жалоб на травмы и увечья нет. По словам Тарначы, находившиеся в автобусе граждане не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тыва.

Ранее 8 сентября тувинский депутат Андриан Ооржак рассказал, что на автобус с журналистами и наблюдателями напали несколько десятков человек — от 30 до 50. По его словам, часть из них была в одежде рабочих, а остальные — в форме силовиков.

Депутат отметил, что «под видом дорожных рабочих и силовиков вооруженные огнестрельным и холодным оружием боевики пытались проникнуть в салон, где находились наблюдатели и журналисты». Ооржак предположил, что среди нападавших был глава республиканской федерации конного спорта Таймир Сарыглар.