Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ABC: в Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык»
Фото: РИА Новости
Житель штата Техас повредил бронзовую статую "Атакующего быка" на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC.
42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.
Скульптура "Атакующий бык", также известная как "Бык с Уолл-стрит", была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.
ТАСС: последние новости
СМИ: на Кипре утонула трехлетняя девочка из России СМИ: на Кипре утонула трехлетняя девочка из России В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3 В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3 Полицейские задержали подозреваемого в нападении на Памфилову Полицейские задержали подозреваемого в нападении на Памфилову
Происшествия , телеканал АВС , Даллас , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бегбедер поспорил с Мединским
Бегбедер поспорил с Мединским
На московских выборах поставят эксперимент
На московских выборах поставят эксперимент
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования9
Универсальный «десантник». Что может «Тайфун-ВДВ»
Универсальный «десантник». Что может «Тайфун-ВДВ»5
«В объятьях Москвы». Почему рассорились Турция и НАТО
«В объятьях Москвы». Почему рассорились Турция и НАТО44
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение