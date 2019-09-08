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Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода избирательных участков 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
В Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
Фото: bloknot-volgograd.ru
Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы умер после обхода избирательных участков в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщил журналистам секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин.
"Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе. Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения с плановым обходом избирательных участков. Обстоятельства сейчас уточняются. Мы выражаем соболезнование родным и близким", — сказал Ярылкин.
По данным издания "Блокнот Волгограда", умер 49-летний кандидат от КПРФ, полковник запаса Вадим Чистяков.
В выборах в Волгоградскую областную думу участвуют 339 кандидатов — представители "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Единой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также кандидаты по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 — в одномандатных округах.
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Комментарии23
Происшествия , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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