Россиянин умер на избирательном участке

Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области

90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 583 в деревне Луговая Нина Гуртовая.

"Мужчина в преклонном возрасте, 90 лет, почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда", — сказала Гуртовая.

В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления.