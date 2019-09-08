Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области 

ТАСС + ещё 10 45 минут назад
Россиянин умер на избирательном участке
Фото: РИА Новости
90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 583 в деревне Луговая Нина Гуртовая.
"Мужчина в преклонном возрасте, 90 лет, почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда", — сказала Гуртовая.
В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления.
ТАСС: последние новости
ABC: в Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык" ABC: в Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык" СМИ: на Кипре утонула трехлетняя девочка из России СМИ: на Кипре утонула трехлетняя девочка из России В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3 В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Курганская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Робот «Федор» захотел папаху, как у Рогозина
Робот «Федор» захотел папаху, как у Рогозина4
«Наши мужчины — национальная трагедия»
«Наши мужчины — национальная трагедия»14
В Москве пенсионерка сожгла людей
В Москве пенсионерка сожгла людей2
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин110
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
00:28
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
Политика Другое
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение