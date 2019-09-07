Россиянин пострадал при пожаре на судне в ФРГ

Россиянин пострадал в результате аварии судна на Эльбе

Россиянин пострадал при пожаре на борту судна "Келли", шедшего по Эльбе из Роттердама Калининград ; его состояние стабильное. Об этом сообщило в субботу на своей странице в Facebook посольство РФ в ФРГ.

"Среди членов экипажа были российские граждане. По предварительной информации, погиб один человек", — отметили в дипмиссии. "Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Гамбург. Одним из потерпевших является российский гражданин", — сообщили в посольстве. Как отмечается, "он получил незначительные ожоги и в настоящий момент находится в клинике в стабильном состоянии".

Консульские сотрудники посольства "находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами и выясняют обстоятельства случившегося".

Инцидент произошел накануне недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония). В Германской службе расследования аварий на море ТАСС сообщили, что в результате аварии один член экипажа погиб, двое пострадали. При этом экипаж судна состоит из 11 россиян и двух украинцев. По предварительным данным, в машинном отделении судна возник пожар. Впоследствии он был потушен.