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Россиянин пострадал в результате аварии судна на Эльбе 

ТАСС 37 минут назад
Россиянин пострадал при пожаре на судне в ФРГ
Фото: РИА Новости
Россиянин пострадал при пожаре на борту судна "Келли", шедшего по Эльбе из Роттердама в Калининград; его состояние стабильное. Об этом сообщило в субботу на своей странице в Facebook посольство РФ в ФРГ.
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе
"Среди членов экипажа были российские граждане. По предварительной информации, погиб один человек", — отметили в дипмиссии. "Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Гамбург. Одним из потерпевших является российский гражданин", — сообщили в посольстве. Как отмечается, "он получил незначительные ожоги и в настоящий момент находится в клинике в стабильном состоянии".
Консульские сотрудники посольства "находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами и выясняют обстоятельства случившегося".
Инцидент произошел накануне недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония). В Германской службе расследования аварий на море ТАСС сообщили, что в результате аварии один член экипажа погиб, двое пострадали. При этом экипаж судна состоит из 11 россиян и двух украинцев. По предварительным данным, в машинном отделении судна возник пожар. Впоследствии он был потушен.
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Комментарии1
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Калининград , Роттердам
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