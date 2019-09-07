В Приамурье увеличилась зона паводка

Хабаровском крае за сутки еще увеличилось число подтопленных домов, передает канал "Россия 24". Сейчас, как сообщили в МЧС России, их больше 230. В зоне паводка 10 муниципалитетов.

В Приамурье большой ущерб стихия нанесла не только инфраструктуре, но и сельскому хозяйству: подтоплены 250 тысяч гектаров. Это пятая часть всей посевной площади.