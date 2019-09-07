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В Приамурье увеличилась зона паводка 

Вести.Ru 1 час назад
В Приамурье увеличилась зона паводка
Фото: Вести.ru
В Хабаровском крае за сутки еще увеличилось число подтопленных домов, передает канал "Россия 24". Сейчас, как сообщили в МЧС России, их больше 230. В зоне паводка 10 муниципалитетов.
В Приамурье большой ущерб стихия нанесла не только инфраструктуре, но и сельскому хозяйству: подтоплены 250 тысяч гектаров. Это пятая часть всей посевной площади.
Накануне российский президент Владимир Путин поручил оказать Амурской области дополнительную финансовую помощь — выделить региону дополнительное финансирование для оказания материальной помощи жителям, чьи дома признаны непригодными для проживания, а также для проведения капитального ремонта подтопленного жилья.
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Происшествия , Владимир Путин , Хабаровский Край
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