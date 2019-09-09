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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Пассажир умер в самолете в Москву
Фото: РИА Новости
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа. Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
"По предварительным данным, у пожилого пассажира самолета, летевшего из Владивостока в Москву и севшего в Нижнем Новгороде, случился сердечный приступ. Медицинская помощь была организована своевременно, однако медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть пассажира", — отметила собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что сейчас борт готовится к отправке в пункт назначения.
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