Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве

Российских журналистов и наблюдателей обстреляли

По его словам, инцидент произошел ранее в субботу, 7 сентября. Автобус с людьми направлялся в республиканский парламент.

«Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва», — добавил Натаров.

Он также рассказал, что полиция начала поиски злоумышленников. Кроме того, информация о случившемся направлена министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву , отметил депутат.