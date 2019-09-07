Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе

Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет приземлился в Хабаровске

Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин и первоначально вернувшийся к аэропорту вылета, а после перенаправленный в Хабаровск , благополучно совершил посадку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет сел в Хабаровске", — сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, но он не смог там сесть из-за сложной обстановки на ВВП и был перенаправлен в Хабаровск.

Ранее в Хабаровске сел рейс Сеул — Владивосток, судя по данным Flightradar24, также перенаправленный туда.