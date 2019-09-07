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Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет приземлился в Хабаровске 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе
Фото: РИА Новости
Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин и первоначально вернувшийся к аэропорту вылета, а после перенаправленный в Хабаровск, благополучно совершил посадку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Самолет сел в Хабаровске", — сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, но он не смог там сесть из-за сложной обстановки на ВВП и был перенаправлен в Хабаровск.
Ранее в Хабаровске сел рейс Сеул — Владивосток, судя по данным Flightradar24, также перенаправленный туда.
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Происшествия , РИА Новости , Владивосток , Хабаровск
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