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Источник: возвращавшийся во Владивосток самолет отправили в Хабаровск 

РИА Новости 26 минут назад
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе
Фото: РИА Новости
Вылетевший из Владивостока в Пекин и вернувшийся к аэропорту вылета самолет отправили в Хабаровск из-за сложной обстановки на ВВП владивостокского аэропорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Самолет летит в Хабаровск. Он не смог сесть во Владивостоке из-за сложной обстановки на ВВП", — сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщил, что вылетевший в Пекин самолет из-за тайфуна "Линлин" вернулся во Владивосток через 50 минут после взлета, с первой попытки посадка не удалась.
Вместе с этим самолетом, судя по данным Flightradar24, в Хабаровск перенаправлен и рейс Сеул — Владивосток.
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Происшествия , РИА Новости , Владивосток , Хабаровск
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