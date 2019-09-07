Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова заявила о готовности накормить напавшего на нее мигранта 

Lenta.ru 1 час назад
Памфилова была готова накормить напавшего на нее мужчину
Фото: РИА Новости
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала сообщение о том, что напавший на нее мужчина пришел к ней за едой. Слова Памфиловой приводит Telegram-канал «Расстрига».
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
«Если и правда этот человек пришёл за едой, я бы помогла ему. Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — сказал она.
Ранее 7 сентября стало известно о задержании напавшего на Памфилову мужчины. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана Башит Карабалаев, приехавший в Россию на заработки. После того как мужчину обманули с работой, он потерял паспорт и вынужден был бомжевать. Карабалаев рассказал, что полез в дом Памфиловой за продуктами и не знал, кому принадлежит здание.
Разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Неизвестный в маске проник через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.
Нападавший ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом. 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).
Последние новости
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Зеленский поговорил с Путиным Зеленский поговорил с Путиным
Комментарии17
Происшествия , Элла Памфилова , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили Украине обмен кораблями
В России предложили Украине обмен кораблями65
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве9
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе4
Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17
Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17371
Джонсон может оказаться за решеткой
Джонсон может оказаться за решеткой12
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Украина
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение