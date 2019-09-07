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Медведь попытался похитить студента из палатки 

Рамблер + ещё 3 3 минуты назад
Медведь попытался похитить студента из палатки
Фото: Depositphotos
Медведь пытался утащить студента-второкурсника из палатки и был убит. Инцидент произошел 1 июля под Магаданом во время научной экспедиции к озеру Киси. Пострадал Николай Максимов, студент второго курса магистратуры Института естественных наук СВФУ.
«У нас был палаточный городок. В 4 часа утра, когда я спал в палатке, на меня напал медведь. Медведя убили из ружья, когда тот тащил меня в лес», — написал студент в соцсетях.
Животное нанесло юноше неопасную рану плеча.
Директор института естественных наук СВФУ Василий Колодезников рассказал, что студент работал в составе международной экспедиционной группы по изучению озер тундровой зоны. Об этом сообщает якутское издание News.Ykt.Ru.
«Медведь пришел в палаточный городок ночью 1 июля. Разорвал палатку, в которой спали магистранты, и схватил Николая за плечо и начал выволакивать его из палатки. Второй молодой человек до конца держал своего сокурсника за ногу и кричал. На крики из палаток выбежали люди, у одного из членов группы имелось ружье (по технике безопасности предусматривается), он сделал два выстрела в воздух. Медведь отпустил молодого человека и бросился в сторону леса, в этот момент его убили», — сообщил Колодезников.
По спутниковой связи был вызван вертолет, студента отвезли в Магадан. В местной больнице он пробыл три дня, и его перевезли в Якутск. В университете говорят, что Николай Максимов уже вышел на учебу, рана на плече зажила. В вузе собрали для пострадавшего 50 тысяч рублей, и готовы оплатить расходы на лечение.
Комментарии7
Происшествия , Другое , Николай Максимов , Магадан
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