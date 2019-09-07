Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии гулявший по деревне слон напугал жителей 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Слон навел панику на жителей села в Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Находившийся на свободном выгуле в ожидании таможенного оформления цирковой слон напугал жителей деревни на западе Белоруссии, сообщила в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"Необычное сообщение поступило сегодня около часа дня в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково (под Кобрином в Брестской области) по гравийной дороге ходит слон", — говорится в сообщении.
На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.
"Рядом находился представитель цирка "Диво" — организации-владельца животного, который пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления… Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища", — сообщили в МВД.
Сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.
"Обошлось без происшествий", — заключили в ведомстве.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии
Происшествия , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили Украине обмен кораблями
В России предложили Украине обмен кораблями84
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве8
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе4
Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17
Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17380
Джонсон может оказаться за решеткой
Джонсон может оказаться за решеткой15
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Украина
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение