Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавший цирковой слон напугал жителей белорусской деревни 

Lenta.ru + ещё 9 55 минут назад
Сбежавший слон напугал жителей деревни
Фото: ТАСС
Цирковой слон, разгуливающий по деревне на западе Белоруссии, напугал местных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Видеозапись опубликована на YouTube.
«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — отметила пресс-секретарь. На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.
Отмечается, что недалеко от места инцидента располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления. «Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — сообщили в МВД.
В результате никто не пострадал. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов помогли вернуть животное в загон.
Ранее в китайской провинции Аньхой 12-летний шимпанзе по кличке Ян Ян (Yang Yang) решил устроить побег из своего вольера. По словам полицейских, сообразительное животное воспользовалось упавшим после дождя бамбуковым деревом и вскарабкалось на одно из зданий. Правоохранители пытались заманить его обратно в клетку с помощью различных угощений, однако животное не поддалось. Через некоторое время в шимпанзе выстрелили дротиком с транквилизатором и вернули обратно в клетку.
Последние новости
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Зеленский поговорил с Путиным Зеленский поговорил с Путиным
Комментарии6
Происшествия , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским
«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским1
В Кремле сообщили о разговоре Путина с Зеленским
В Кремле сообщили о разговоре Путина с Зеленским132
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле зенитными установками
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле зенитными установками5
В Европарламенте призвали отменить санкции против РФ
В Европарламенте призвали отменить санкции против РФ231
Вдова солиста группы Linkin Park вновь выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park вновь выходит замуж6
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Украина
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение