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В Екатеринбурге заключенные попытались изувечить себя в знак протеста 

РИА Новости 18 минут назад
Заключенные на Урале попытались изувечить себя
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге на территории исправительной колонии № 2 группа заключенных попыталась травмировать себя, сообщается на сайте следственного управления СК по Свердловской области.
По данным ведомства, несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения, не представляющие опасности для жизни и здоровья.
В следственном управлении опровергли информацию о 200 пострадавших, размещенную в некоторых СМИ со ссылкой на родственников осужденных.
В настоящее время исправительное учреждения начало функционировать в обычном режиме.
В связи с произошедшим следственные органы и прокуратура начали проверку.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Екатеринбург
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