Заключенные на Урале попытались изувечить себя

В Екатеринбурге на территории исправительной колонии № 2 группа заключенных попыталась травмировать себя, сообщается на сайте следственного управления СК по Свердловской области.
По данным ведомства, несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения, не представляющие опасности для жизни и здоровья.
В следственном управлении опровергли информацию о 200 пострадавших, размещенную в некоторых СМИ со ссылкой на родственников осужденных.
В настоящее время исправительное учреждения начало функционировать в обычном режиме.
В связи с произошедшим следственные органы и прокуратура начали проверку.