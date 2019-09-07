Заключенные на Урале попытались изувечить себя

В Екатеринбурге заключенные попытались изувечить себя в знак протеста

Екатеринбурге на территории исправительной колонии № 2 группа заключенных попыталась травмировать себя, сообщается на сайте следственного управления СК по Свердловской области.

По данным ведомства, несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения, не представляющие опасности для жизни и здоровья.

В следственном управлении опровергли информацию о 200 пострадавших, размещенную в некоторых СМИ со ссылкой на родственников осужденных.

В настоящее время исправительное учреждения начало функционировать в обычном режиме.