Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову 

Lenta.ru 34 минуты назад
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Задержанный — уроженец одной из республик Средней Азии, мужчина 1983 года рождения. Мотивы его нападения на главу ЦИК устанавливаются.
Разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Неизвестный в маске проник через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.
Нападавший ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом. Утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).
Последние новости
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Россия и Украина обменялись заключенными Россия и Украина обменялись заключенными Раскрыты условия включения украинских моряков в обмен заключенными Раскрыты условия включения украинских моряков в обмен заключенными
Комментарии30
Происшествия , Видео , Элла Памфилова , МВД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»17
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных217
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17389
Заключенные на Урале попытались изувечить себя
Заключенные на Урале попытались изувечить себя
Украинский мэр выиграл пари у Зеленского
Украинский мэр выиграл пари у Зеленского
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский рассказал о звонке Путину
00:24
Зеленский рассказал о звонке Путину
В мире Конфликты
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17
01:30
«Я такое не писала!»: новый поворот по делу MH17
Происшествия Катастрофы
Названо число помилованных Зеленским россиян
01:42
Названо число помилованных Зеленским россиян
В мире Политика
Трамп оказывает давление на Зеленского
01:24
Трамп оказывает давление на Зеленского
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть