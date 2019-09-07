Медведь загрыз пожилую американку в Канаде

В Канаде черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, 62-летняя женщина вышла прогуляться с собаками. Спустя некоторое время одна из собак вернулась раненая и без хозяйки.

Уточняется, что сотрудники полиции застрели медведя, которого обнаружили недалеко от тела американки.

Согласно телеканалу, правоохранительные органы разыскивают других черных медведей, которые также были недалеко от трупа и тоже вели себя агрессивно.

Кроме того, ученые пытаются на основе туши убитого зверя выяснить причину его агрессии.

Ранее в Якутии медведь напал на женщину.