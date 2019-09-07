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Медведь загрыз пожилую американку в Канаде 

Газета.Ru 1 час назад
Медведь загрыз пожилую американку в Канаде
Фото: Depositphotos
В Канаде черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, 62-летняя женщина вышла прогуляться с собаками. Спустя некоторое время одна из собак вернулась раненая и без хозяйки.
Уточняется, что сотрудники полиции застрели медведя, которого обнаружили недалеко от тела американки.
Согласно телеканалу, правоохранительные органы разыскивают других черных медведей, которые также были недалеко от трупа и тоже вели себя агрессивно.
Кроме того, ученые пытаются на основе туши убитого зверя выяснить причину его агрессии.
Ранее в Якутии медведь напал на женщину.
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Происшествия , МВД
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