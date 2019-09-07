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Власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Число жертв вейпов в США выросло до пяти
Фото: РИА Новости
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Соответствующая информация приводится в пятницу на сайте организации.
Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа — в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.
Ранее в пятницу телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на информацию CDC сообщала о том, что в стране была зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. По информации Си-эн-эн, общее число случаев заболевания еще неделю назад составляло 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа текущего года приступили к тщательным анализам легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.
В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию.
В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.
Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств.
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