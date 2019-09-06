Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе

Пожар на борту грузового судна Kelly, находящегося на Эльбе, унес жизнь одного из членов российско-украинского экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителей Германской службы расследования аварий на море.

По данным агентства, инцидент произошёл 6 сентября недалеко от города Оттерндорф во время следования судна из Роттердама в Калининград под флагом Мальты. Отмечается, что возгорание возникло в машинном отделении судна. В результате один человек погиб, двое получили травмы и были госпитализированы при помощи спасательных вертолётов в клинику Гамбурга.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев», — цитирует агентство слова своего собеседника.

По его словам, в настоящее время пожар потушен, судно позже будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.