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Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе
Фото: РИА Новости
Пожар на борту грузового судна Kelly, находящегося на Эльбе, унес жизнь одного из членов российско-украинского экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителей Германской службы расследования аварий на море.
По данным агентства, инцидент произошёл 6 сентября недалеко от города Оттерндорф во время следования судна из Роттердама в Калининград под флагом Мальты. Отмечается, что возгорание возникло в машинном отделении судна. В результате один человек погиб, двое получили травмы и были госпитализированы при помощи спасательных вертолётов в клинику Гамбурга.
«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев», — цитирует агентство слова своего собеседника.
По его словам, в настоящее время пожар потушен, судно позже будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.
Происшествия , Катастрофы , Пожары , ИТАР-ТАСС
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