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В результате аварии судна с российско-украинским экипажем на Эльбе погиб один человек 

ТАСС + ещё 1 49 минут назад
Загорелось судно с украинцами и россиянами на Эльбе
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, двое пострадали в результате произошедшей в пятницу аварии грузового судна Kelly на Эльбе; экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Германской службе расследования аварий на море.
"Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев", — отметил представитель ведомства.
По предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, во второй половине дня возник пожар, который в настоящее время потушен. В заявлении службы подчеркивается, что погибший и пострадавшие — члены экипажа.
Двое членов экипажа получили сильные ожоги и были доставлены на спасательных вертолетах в специальную клинику Гамбурга. Инцидент произошел недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония).
Как рассказал ТАСС представитель службы расследования аварий на море, сейчас судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.
Расследование инцидента находится в зоне ответственности водной полиции Гамбурга.
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