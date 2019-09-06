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На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело 

RT на русском 2 часа назад
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего», — сказал собеседник.
Отмечается, что под завалами могут находиться ещё два человека, поисковые работы на месте ЧП продолжаются.
Ранее стало известно, что МЧС установило местонахождение тел рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области.
5 сентября в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом произошло обрушение неэксплуатируемого здания. СК начал проверку по факту происшествия.
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Происшествия , МЧС , Московская область
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