Со дна Балтийского моря пропала немецкая научная станция

Пропавшая немецкая научная станция находилась на глубине более 20 метров в закрытой для судоходства зоне на дне Балтийского моря.

Данные со станции перестали поступать еще 21 августа, тогда ученые решили, что произошел сбой и отправили к ней водолазов. Спустившись под воду, они обнаружили только оборванный кабель, передает НТВ.

Сообщается, что станция была установлена на дне Балтийского моря в конце 2016 года. Ее примерная стоимость — 300 тыс. евро. Станция вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течения. Данные с подводных датчиков поступали на компьютеры в лаборатории.

Сейчас к расследованию привлечена полиция.

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