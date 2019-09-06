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Со дна Балтийского моря пропала немецкая научная станция 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Со дна Балтийского моря пропала немецкая научная станция
Фото: РИА Новости
Пропавшая немецкая научная станция находилась на глубине более 20 метров в закрытой для судоходства зоне на дне Балтийского моря.
Данные со станции перестали поступать еще 21 августа, тогда ученые решили, что произошел сбой и отправили к ней водолазов. Спустившись под воду, они обнаружили только оборванный кабель, передает НТВ.
Сообщается, что станция была установлена на дне Балтийского моря в конце 2016 года. Ее примерная стоимость — 300 тыс. евро. Станция вела учет температуры, содержания соли, скорости и направления течения. Данные с подводных датчиков поступали на компьютеры в лаборатории.
Сейчас к расследованию привлечена полиция.
Ранее сообщалось, что с ограды Александровской колонны в Петербурге пропал двуглавый орел.
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Происшествия , НТВ
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