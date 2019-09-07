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Со дна Балтийского моря неожиданно исчезла подводная обсерватория 

Рамблер + ещё 11 18 минут назад
Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря
Фото: Forschungstauchzentrum der CAU
Подводная обсерватория ФРГ неожиданно исчезла со дна Балтийского моря. Ученые и полиция считают, что ее могли украсть. Об инциденте сообщает исследовательский центр GEOMAR.
Центр предполагает, что злоумышленники буквально "выдернули" обсерваторию со дна моря и утащили с собой.
«По-видимому, две установки весом 550 и 220 килограмм 21 августа были сняты с большой силой со своих позиций. Исследователи обнаружили только разорванный соединительный кабель», — говорится в сообщении центра.
Обсерватория была установлена в запретной зоне, куда не могли попасть лодки и корабли. Оборудование довольно тяжелое, что исключает влияние шторма или подводного течения.
Обсерватория была установлена на севере Германии, вблизи города Киль, на выходе из Эккернфёрдской бухты. Она использовалась для сбора данных о температуре моря, солености, питательных веществах, содержании кислорода, хлорофилла и т.д. Данные параметры в совокупности позволяли делать выводы о состоянии экосистемы юго-западной части Балтийского моря.
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Происшествия , Наука и техника , Балтийское море , Германия
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