Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря

Со дна Балтийского моря неожиданно исчезла подводная обсерватория

Подводная обсерватория ФРГ неожиданно исчезла со дна Балтийского моря. Ученые и полиция считают, что ее могли украсть. Об инциденте сообщает исследовательский центр GEOMAR.

Центр предполагает, что злоумышленники буквально "выдернули" обсерваторию со дна моря и утащили с собой.

«По-видимому, две установки весом 550 и 220 килограмм 21 августа были сняты с большой силой со своих позиций. Исследователи обнаружили только разорванный соединительный кабель», — говорится в сообщении центра.

Обсерватория была установлена в запретной зоне, куда не могли попасть лодки и корабли. Оборудование довольно тяжелое, что исключает влияние шторма или подводного течения.

Обсерватория была установлена на севере Германии, вблизи города Киль, на выходе из Эккернфёрдской бухты. Она использовалась для сбора данных о температуре моря, солености, питательных веществах, содержании кислорода, хлорофилла и т.д. Данные параметры в совокупности позволяли делать выводы о состоянии экосистемы юго-западной части Балтийского моря.