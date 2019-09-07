Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря
Фото: Research Dive Center of the CAU
Станция, используемая для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.
Сигналы с обсерватории перестали поступать 21 августа. Для выяснения причин произошедшего к ней отправили дайверов. Однако они обнаружили на месте станции только разорванный кабель для передачи данных.
Отмечается, что научная обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья Германии, куда не пускают лодки и рыболовные суда. Но вес установки не позволяет предположить, что она пропала из-за сильного шторма, течения или морских животных. Поэтому на данный момент самым правдоподобным объяснением исчезновения станции является именно кража, полагают полицейские.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение На дом Эллы Памфиловой совершено нападение В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу
Происшествия , Наука и техника , Балтийское море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США против: вернется ли Россия в G7
США против: вернется ли Россия в G743
Названа причина нападения на Памфилову
Названа причина нападения на Памфилову357
Зеленский помиловал россиян для обмена
Зеленский помиловал россиян для обмена2
Эстония готовится к нашествию «зеленых человечков»
Эстония готовится к нашествию «зеленых человечков»77
Украинских заключенных вывозят из «Лефортово»
Украинских заключенных вывозят из «Лефортово»58
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Мужчина на американских горках на лету поймал смартфон
00:45
Мужчина на американских горках на лету поймал смартфон
Интернет Общество
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение