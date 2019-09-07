Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря

Станция, используемая для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте немецкого Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Сигналы с обсерватории перестали поступать 21 августа. Для выяснения причин произошедшего к ней отправили дайверов. Однако они обнаружили на месте станции только разорванный кабель для передачи данных.

Отмечается, что научная обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья Германии, куда не пускают лодки и рыболовные суда. Но вес установки не позволяет предположить, что она пропала из-за сильного шторма, течения или морских животных. Поэтому на данный момент самым правдоподобным объяснением исчезновения станции является именно кража, полагают полицейские.