За кражу в магазине мужчина поплатился жизнью

За кражу в «Пятерочке» самарец поплатился жизнью

По версии следствия, 24 августа 2019 года местный житель совершил мелкое хищение и был задержан сотрудником торговой точки. Для дальнейшего разговора воришку провели в подсобное помещение, где общение вышло за рамки. Работник магазина нанес воришке удар по голове и выкинул его на улицу. С улицы потерпевшего забрала бригада скорой помощи. Он был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм. Подозреваемого заключили под стражу, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дела.

По уточненным данным, смертельный удар битой неудачливому вору нанес заместитель директора магазина «Пятерочка», расположенного в ТЦ «Европа». Медики зафиксировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом височной и теменной кости. Поводом для причинения фатальных телесных повреждений стал спор на повышенных тонах между потерпевшим и подозреваемым. Бейсбольная бита приобщена к вещдокам, сообщает «Самарское обозрение».