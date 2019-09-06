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За кражу в «Пятерочке» самарец поплатился жизнью 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
За кражу в магазине мужчина поплатился жизнью
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Следственным управлением СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Инцидент с трагическими последствиями произошел в одном из магазинов федеральной сети «Пятерочка».
По версии следствия, 24 августа 2019 года местный житель совершил мелкое хищение и был задержан сотрудником торговой точки. Для дальнейшего разговора воришку провели в подсобное помещение, где общение вышло за рамки. Работник магазина нанес воришке удар по голове и выкинул его на улицу. С улицы потерпевшего забрала бригада скорой помощи. Он был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм. Подозреваемого заключили под стражу, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дела.
По уточненным данным, смертельный удар битой неудачливому вору нанес заместитель директора магазина «Пятерочка», расположенного в ТЦ «Европа». Медики зафиксировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом височной и теменной кости. Поводом для причинения фатальных телесных повреждений стал спор на повышенных тонах между потерпевшим и подозреваемым. Бейсбольная бита приобщена к вещдокам, сообщает «Самарское обозрение».
На момент выхода публикации получить комментарии от следственного комитета СК РФ по Самарской области и ГУ МВД региона не удалось.
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Комментарии
Происшествия , СКР , МВД , Самарская Область
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