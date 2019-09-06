У Павелецкого вокзала произошла стрельба

В ходе разбойного нападения у Павелецкого вокзала был ранен человек

Двое неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину у Павелецкого вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

Информация о нападении в районе дома № 1 на Павелецком вокзале поступила в службу "02" в 18:01. По имеющийся информации, на мужчину напали неизвестные люди, когда тот выходил из кредитно-финансового учреждения. Подозреваемые совершили два выстрела, предположительно, травматического оружия, после чего похитили сумку с деньгами и скрылись.

Сейчас сотрудники полиции ищут нападавших.

Накануне мужчина устроил стрельбу во дворах жилых домов в районе Ярославского шоссе. По словам очевидцев, в компании мужчин, употреблявших спиртное, произошла ссора. Один из них несколько раз выстрелил в знакомого, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Нарушителя общественного порядка задержали.