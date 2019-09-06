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В ходе разбойного нападения у Павелецкого вокзала был ранен человек 

Москва24 + ещё 5 30 минут назад
У Павелецкого вокзала произошла стрельба
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Двое неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину у Павелецкого вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.
Информация о нападении в районе дома № 1 на Павелецком вокзале поступила в службу "02" в 18:01. По имеющийся информации, на мужчину напали неизвестные люди, когда тот выходил из кредитно-финансового учреждения. Подозреваемые совершили два выстрела, предположительно, травматического оружия, после чего похитили сумку с деньгами и скрылись.
Сейчас сотрудники полиции ищут нападавших.
Накануне мужчина устроил стрельбу во дворах жилых домов в районе Ярославского шоссе. По словам очевидцев, в компании мужчин, употреблявших спиртное, произошла ссора. Один из них несколько раз выстрелил в знакомого, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Нарушителя общественного порядка задержали.
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Происшествия , Криминал
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