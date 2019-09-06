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Житель Воронежа напал на прибывших по вызову медиков 

РИА Новости 2 часа назад
Житель Воронежа напал на прибывших по вызову медиков
Фото: РИА Новости
Житель Воронежа напал на прибывшую по вызову бригаду скорой помощи и избил медсестру, которую доставили в больницу, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.
В среду, 4 сентября, в 21.41 мск в службу скорой помощи поступил вызов. Звонившие жаловались на температуру у молодой женщины. По данным департамента, вызов был отнесен к категории "неотложных" (срок ожидания помощи — не более двух часов) и передан бригаде подстанции скорой медицинской помощи Советского района.
"По указанному адресу в 22.51 прибыла общепрофильная бригада в составе фельдшера и медицинской сестры. Дверь открыл мужчина, он сразу начал оскорблять медработников, а затем толкнул и ударил медсестру", — говорится в сообщении.
По данным департамента, сотрудники скорой помощи вызвали полицию и написали заявление по факту нападения.
"Медсестре понадобилась помощь, ее доставили в больницу", — говорится в сообщении.
В 2015 году в Воронеже было зарегистрировано три нападения на сотрудников скорой медицинской помощи, в 2016 — два, в 2017 — три, в 2018 — три, а с начала 2019 года произошло уже три нападения.
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Происшествия , Криминал
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