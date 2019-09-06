Изнасилованная дознавательница расплакалась в суде

«Московский комсомолец» выяснил, что происходит на судебных заседаниях по делу об изнасиловании уфимской дознавательницы, в котором обвиняют трёх её бывших начальников. По словам информированного источника, девушка нередко плачет в зале заседаний, вспоминая обстоятельства преступления, но в её показаниях много несостыковок.

Одно из ярких подтверждений того, что потерпевшая может лукавить, по словам собеседника «МК», является её утверждение, что злоумышленники изнасиловали её втроём в тесном туалете.

Адвокаты подсудимых, узнав, что площадь уборной составляет всего несколько квадратных метров, попросили девушку пояснить, как участники преступления могли поместиться в помещении, учитывая их внушительную комплекцию. Девушка на вопрос ответить затруднилась и лишь схематично указала кто где находился во время изнасилования.

По данным издания, судебные заседания даются потерпевшей нелегко: в суде она появляется в тёмных очках, давая показания, старается смотреть на подсудимых.

«Когда первый раз ее увидели подсудимые и адвокаты, то не узнали. Подумали, она ли это? Девушка выглядела очень бледной, речь ее была заторможенной», — заявил собеседник «МК», подчеркнув, что заседания неоднократно прерывались из-за плохого самочувствия потерпевшей.

Девушка не раз срывалась, плакала, когда судья или адвокаты просили ее повторить показания. При этом участники процесса требуют от нее вспомнить все интимные подробности произошедшего в деталях. Отвечая на вопросы, потерпевшая старается не смотреть никому в глаза.

«Она часто смотрит в телефон, что-то читает там, кажется, с кем-то переписывается», — заявил собеседник издания.

По его словам, заседания проходят один раз в три дня. Всё указывает на то, что судья старается побыстрее закончить судебное следствие.