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Изнасилованная дознавательница расплакалась в суде 

Рамблер 18 минут назад
Изнасилованная дознавательница расплакалась в суде
Фото: соцсети
«Московский комсомолец» выяснил, что происходит на судебных заседаниях по делу об изнасиловании уфимской дознавательницы, в котором обвиняют трёх её бывших начальников. По словам информированного источника, девушка нередко плачет в зале заседаний, вспоминая обстоятельства преступления, но в её показаниях много несостыковок.
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Одно из ярких подтверждений того, что потерпевшая может лукавить, по словам собеседника «МК», является её утверждение, что злоумышленники изнасиловали её втроём в тесном туалете.
Адвокаты подсудимых, узнав, что площадь уборной составляет всего несколько квадратных метров, попросили девушку пояснить, как участники преступления могли поместиться в помещении, учитывая их внушительную комплекцию. Девушка на вопрос ответить затруднилась и лишь схематично указала кто где находился во время изнасилования.
По данным издания, судебные заседания даются потерпевшей нелегко: в суде она появляется в тёмных очках, давая показания, старается смотреть на подсудимых.
«Когда первый раз ее увидели подсудимые и адвокаты, то не узнали. Подумали, она ли это? Девушка выглядела очень бледной, речь ее была заторможенной», — заявил собеседник «МК», подчеркнув, что заседания неоднократно прерывались из-за плохого самочувствия потерпевшей.
Девушка не раз срывалась, плакала, когда судья или адвокаты просили ее повторить показания. При этом участники процесса требуют от нее вспомнить все интимные подробности произошедшего в деталях. Отвечая на вопросы, потерпевшая старается не смотреть никому в глаза.
«Она часто смотрит в телефон, что-то читает там, кажется, с кем-то переписывается», — заявил собеседник издания.
По его словам, заседания проходят один раз в три дня. Всё указывает на то, что судья старается побыстрее закончить судебное следствие.
Комментарии3
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