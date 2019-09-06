Памфилова рассказала, что преступник ударил ее электрошокером 10-15 раз

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что проникший в ее дом преступник пытался 10-15 раз ударить ее электрошокером, остались в основном синяки и царапины.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов.

"Я пошла кошку свою запускать домой. Она у меня по ночам бегает по участку, ловит мышек. Я как обычно проснулась, думаю — надо пустить ее домой. Пошла ко входу, и вдруг такая темная тень мечется. Я, конечно, в шоке была, потом я сообразила — он стоял у щитка с электричеством. Может быть, только вот пробрался. Когда он увидел меня в темноте, у него такая котомка, но в темноте плохо видно было… Он схватил что-то типа котомки, быстро что-то вытащил, я так понимаю, что это был электрошокер, поскольку он в меня раз 10-15 пытался ткнуть его, и он искрил, трещал, ну ткнул… У меня следы такие серьезные есть, но видимо … попал в то место, которое, наверное, не так сильно. Там не только обожженное место, больше царапины и синяки, то есть больше удары были", — рассказала Памфилова в эфире телеканала Россия 24.