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Москвичка обвинила коллекторов в смерти матери 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Москвичка обвинила коллекторов в смерти матери
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы Елена Зотова обратилась в полицию, обвинив в смерти матери коллекторов.
По словам Зотовой, она взяла 10 тыс. рублей, когда ей нужно было срочно купить лекарства для матери, а позже вернула долг, переведя деньги через интернет. Она отметила, что скорее всего средства не дошли до адресата, так как ее начали беспокоить коллекторы. Они писали СМС, записки, звонили и угрожали, передает НТВ.
Женщина рассказала, что ее мать тяжело переживала угрозы коллекторов и после очередного приступа умерла. А утром коллекторы отправили женщине, только что потерявшей мать, поздравления.
Елена отмечает, что теперь кредиторы требуют доплатить еще 20 тыс. рублей, угрожают, что сумма долга будет расти каждый день.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы начали проверку сообщений о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Позже президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств заявил, что коллекторы этой организации не участвовали в нападении.
Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли выкупить у банка свой долг со скидкой.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Елена Зотова , МВД , Деловая газета "Взгляд" , НТВ , Москва
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