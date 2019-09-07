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В детской поликлинике Набережных Челнов женщины устроили драку из-за очереди. 

Ura.Ru 43 минуты назад
В детской поликлинике Челнов подрались женщины
Фото: URA.RU
Посетительницы детской поликлиники № 4 в Набережных Челнах устроили потасовку из-за очереди к педиатру. Очевидцам удалось снять произошедшее на видео.
Конфликт произошел из-за того, что одна из женщин решила не стоять в очереди с ребенком на прием, поскольку к этому врачу их отправили из другого участка. Однако другие посетители отказались их пропускать вперед, после чего и завязалась потасовка.
«У одной женщины прижало ребёнка к двери, ребёнок ударился о ручку. В итоге все возмущались, орали и у меня ребёнок даже испугался. При этом у него сильно голова болела, и от ора, всего происходящего он потом плакал, когда пришли домой», — приводит Life.ru слова участницы конфликта.
Позже в медучреждении опубликовали сообщение с извинениями за случившееся. В городской администрации отметили, что родители претензий к поликлинике и персоналу не имеют, призвав посетителей относиться друг к другу с уважением.
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