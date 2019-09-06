Названа причина неудавшегося нападения на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову

Подмосковье совершено нападение на председателя ЦИК России Эллу Памфилову . Неизвестный мужчина проник в дом чиновницы, несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся с места преступления. По факту атаки возбуждено уголовное дело — идет поиск лиц, причастных к нападению.

Неизвестный злоумышленник пробрался в дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , налетчик забрался в дом через окно.

Сообщение о нападении поступило в полицию во втором часу ночи, 6 сентября. Все произошло в городском округе Истра , расположенном в Московской области.

По предварительным данным, преступник в маске забрался на террасу. Чтобы пробраться через оконный проем, он снял москитную сетку. Памфилова услышала мяуканье кошки на первом этаже и спустилась вниз, где ее поджидал налетчик. Ударив Памфилову несколько раз шокером, он сбежал.

Сообщается при этом, что шокер был выключен. Памфилова оказала преступнику сопротивление — попыталась ударить его стулом, била и царапала.

По факту нападения на главу ЦИК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Полиция приступила к поиску подозреваемых. Дело находится на контроле руководства российского МВД. Следствие полагает, что целью злоумышленника было ограбление.

Тем не менее ничего украсть из дома главы ЦИК ему не удалось. От помощи медицинских сотрудников Элла Памфилова также отказалась — приняла успокоительное и легла спать.

На следующий день после нападения Памфилова появилась перед журналистам. Как сообщает РЕН ТВ, глава ЦИК рассказала о своем самочувствии.

«Все хорошо, все нормально. Переживу и это», — заявила председатель Центризбиркома.

Стоит отметить, что охрану к Памфиловой приставлять после нападения не стали. Член ЦИК Александр Клюкин в свою очередь заявил, что нападение на Памфилову никак не повлияло на ее жизнь и работу.

«Внешне состояние Эллы Александровны удовлетворительное, на качестве работы ничто не сказалось», — подчеркнул он.

По словам Клюкина, если нападавший хотел «вывести Памфилову из строя» на время Всеобщего дня голосования, то его план провалился.

В аппарате Центризбиркома заявили также, что Памфилова отказалась брать больничный. Как сообщает НСН, сейчас глава комиссии принимaет учaстие в междунaродной конференции в Москве.

Неназванный сотрудник ЦИК сообщил ФАН, что Памфилова работает в штатном режиме. По его словам, глава избиркома не жаловалась на самочувствие и ни словом не обмолвилась о нападении на работе.

«Даже если что-то было — причем здесь выборы?» — заявил собеседник агентства на вопрос о связи выборов и ночной атаки.

12 сентября прошлого года Памфиловой исполнилось 65 лет. В российскую политику она пришла в эпоху перестройки, став депутатом Верховного Совета СССР. Памфилова запомнилась коллегам своими жесткими и бескомпромиссными выступлениями, а также сильной харизмой.

По словам одного из российских чиновников, ранее служивших вместе с Памфиловой в правительстве, в девяностые годы она отстаивала социальные выплаты перед премьер-министром Егором Гайдаром , который растрогался и согласился с ее аргументацией. В нулевых годах, возглавляя партию «Гражданское достоинство», она участвовала в выборах президента России — собирая, по большей части, симпатии женской части населения.

Спустя некоторое время она была назначена на пост уполномоченного по правам человека. Став омбудсменом, Памфилова не скрывала своего негативного отношения к прокремлевской организации «Наши» и защищала людей, чьи права были нарушены. Сменив в 2016 году на посту председателя Центральной избирательной комиссии одиозного Владимира Чурова , Памфилова много времени посвятила тому, чтобы российские выборы стали более прозрачными.