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В Москве два человека погибли при пожаре в квартире 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
В Москве два человека погибли при пожаре в квартире
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в пятницу в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека, сообщает в пятницу пресс-служба столичного МЧС.
По данным ведомства, в 14.43 оперативной дежурной смене центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС сообщили о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2. Пожар произошел в захламленной квартире на четвертом этаже 5-ти этажного дома на площади 20 квадратных метров.
"Принятыми оперативными мерами в 15.00 часов пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара погибли два человека", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Москва
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