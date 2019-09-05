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Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы 

RT на русском 35 минут назад
Топ-менеджеру «Ростеха» грозит 10 лет тюрьмы в США
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции США сообщило, что топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александр Коршунов обвиняется американской стороной по делу о краже торговых секретов.
Об этом говорится в сообщении американского министерства.
По данным Минюста, Коршунову и гражданину Италии Маурицио Паоло Бьянки предъявлены обвинения по обвинительным заключениям от 21 августа.
«Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании… это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минюста.
Ранее в МИД России подтвердили, что Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее примером недобросовестной конкуренции.
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Происшествия , Александр Коршунов , МИД , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , Минюст РФ , Министерство юстиции США , РИА Новости
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