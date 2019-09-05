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Должник приворился мертвым из-за нежелания платить за квартиру 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Должник приворился мертвым из-за нежелания платить
Фото: РИА Новости
В американском городе Форт-Кент, штат Мэн, жилец прикинулся мертвым, чтобы не платить за квартиру, и попал за решетку. Об этом сообщает газета Bangor Daily News.
Когда владелец квартиры пришел за деньгами, 28-летний Тед Заринс (Ted Zarins) не шевелился и не проявлял признаков жизни. К приезду полиции он вернулся в сознание и не нуждался в медицинской помощи.
Полицейские обнаружили, что ранее Заринс обвинялся в запугивании, но не явился на судебное заседание. Они воспользовались случаем и арестовали его.
В 2018 году сообщалось, что жительница Таиланда притворилась мертвой, чтобы забравшийся в дом грабитель ее не изнасиловал. Когда женщина перестала дышать и дергаться, взломщик запаниковал и убежал.
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Происшествия , Другое , Остров Мэн
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